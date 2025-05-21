وزير البيئة البريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم على غزة

قال وزير البيئة البريطاني، مايكل جوف، إن الوضع في قطاع غزة لا يطاق، وحكومة بنيامين نتنياهو تزيد الأمر تعقيداً وعليها وقف الأعمال العدائية.

وأضاف وزير البيئة البريطاني، في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، "نعمل مع حلفائنا لتحسين الوضع في غزة ونريد أن تصل المساعدات دون عوائق".

وتابع: "لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم على غزة، وستفعل حكومتنا ما يلزم لوقف الأعمال العدائية".

وأكد أن السلام بين "إسرائيل" وفلسطين لن يتحقق إلا بـ"حل الدولتين"، مردفًا: "نعمل مع حلفائنا للضغط على حكومة نتنياهو للبدء في تحسين الأمور ومنع تدهور الوضع".