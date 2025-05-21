38 شهيدًا ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ65 على التوالي، حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المواطنين.

وقال مصادر طبية إن 38 شهيدًا ارتقوا، إثر القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر يوم الأربعاء، بينهم 24 في مدينة خان يونس.

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطنين، بقصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة مواطنين في "بيارة شيرين المصدر" في مخيم المغازي وسط القطاع.

وذكر أن ثلاثة مواطنين استشهدوا، في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة معن جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبين أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، في قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة أبو صلاح في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وقال إن أربعة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون مفقودون، ن في قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة المصري في جورة اللوت جنوبي خان يونس.

وأضاف أن المواطن عبد الله إسماعيل العبد أبو لبدة استشهد وأصيب آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزل في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وأوضح أن 11 مواطنًا استشهد وأصيب 13 آخرين، إثر استهداف منزل عائلة نبهان في شارع النزهة بجباليا البلد شمالي القطاع.

وأشار إلى استشهاد طفل وإصابة 22 آخرين، باستهداف عمارة جنيد المقابلة لبرج السلطان في جباليا البلد.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس 3427 مواطنًا وأصيب 9649 آخرين، جلهم من النساء والأطفال. وفق وزارة الصحة بغزة

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت نحو 173 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.