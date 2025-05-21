الإعلامي الحكومي: الاحتلال يُواصل منع إدخال المساعدات لقطاع غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي يُواصل منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، لليوم الـ 3 تواليًا، في انتهاك صارخ لما أعلنه سابقاً من التزامات وتعهدات.

وقال "الإعلامي الحكومي" في بيان له تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن منع إدخال المساعدات استمرار لسياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي يمارسها (الاحتلال) ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني فلسطيني يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية.

وأوضح: "لقد أوقف الاحتلال إدخال المساعدات، التي زعم أنه سيسمح بإدخالها منذ يوم الإثنين الماضي، دون مبرر قانوني أو إنساني".

وحذر من أن "قطاع غزة يشهد أوضاعاً صحية ومعيشية متدهورة، ونقصاً حاداً في الغذاء والدواء والوقود، مما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة السكان".

واعتبر "الإعلامي الحكومي" أن هذا السلوك يؤكد تعمد الاحتلال استخدام الغذاء والدواء كـ "سلاح حرب" ضد المدنيين.

واستطرد: "أغلق الاحتلال جميع المعابر منذ 80 يوماً، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الإنسانية، ما يحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة العدوانية".

وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات دون تأخير أو عراقيل

ودعا، المؤسسات الدولية إلى "العمل الجاد" على إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عاماً.