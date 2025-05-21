الصحة بغزة : الاحتلال يُفاقم الوضع الكارثي في المستشفيات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن تعمد الاحتلال استهداف المولدات الكهربائية يُفاقم الوضع الكارثي في المستشفيات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت "الاحتلال يهدف من تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية الى إخراج من المستشفيات عن الخدمة.

واضاف أن الاحتلال قصف 3 مولدات كهربائية في المستشفى الاندونيسي إضافة خزانات الوقود.

وحذرت الوزارة من أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي بعد خروج المستشفى الاندونيسي عن الخدمة.

ونوهت إلى أن كافة المستشفيات في قطاع غزة تُعاني من عدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازم للمولدات الكهربائية.

وقالت أن المستشفيات تعمل وفق أرصدة محدودة من الوقود ما يهدد استمرار تقديم الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى .

وحددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة للجهات المعنية للضغط على الاحتلال لإدخال المولدات الكهربائية وتعزيز امدادات الوقود .