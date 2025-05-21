طهران: تخصيب اليورانيوم سيستمر حتى لو تم الإتفاق

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن تخصيب اليورانيوم في بلاده سيستمر، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، مشيراً إلى أنّ إيران تدرس حالياً ما إذا كانت ستشارك في الجولة المقبلة من المباحثات أم لا.

وأشار عراقتشي، رداً على سؤال عن تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأخيرة، إلى أن إيران قامت "بالرد على المطالب غير المعقولة"، موضحاً أن "مثل هذه التصريحات لن تساعد في عملية التفاوض".

وقال: "إذا كانت الأطراف الأخرى تريد مزيداً من الشفافية في ما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، فنحن مستعدون لذلك، لكن يتوجب عليهم بالمقابل رفع العقوبات التي فرضت علينا بسبب المزاعم حول برنامجنا النووي".

وأضاف: "إذا تجاوزت مطالب الأطراف الأخرى أكثر من ذلك، وأرادوا حرمان إيران من حقها، فسنرفض ذلك".