شهيدان بقصف "إسرائيلي" جنوب لبنان

استشهد مواطنان لبنانيان، اليوم الأربعاء، جرّاء قصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، لمركبة وآلية صناعية في جنوب لبنان.

وقالت مصادر لبنانية إن مواطنًا استشهد، بعد استهداف طيران الاحتلال المسير لمركبة قرب بلدة عين بعال بصور جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أفاد رئيس بلدية ياطر، خليل كوراني، في تصريحات لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارةً أدت إلى استشهاد المواطن علي حسن عبد اللطيف سويدان.

ونوه "كوراني" إلى أن الشهيد سويدان كان يقوم برفع الردم بجرافته "البوكلين" من منزله الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أن الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي يُنفذ "طلعات جوية" في أجواء القطاعين الغربي والأوسط على مستويات متوسطة، وفي أجواء مناطق عدة لا سيما القرى الحدودية في الجنوب.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، وثّق أكثر من 2780 خرقًا إسرائيليًا، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة 491 آخرين.

ورغم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب تنفيذًا للاتفاق، تواصل إسرائيل احتلال خمس تلال استراتيجية، بعد أن فشلت في الالتزام بموعد الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية بحلول 18 فبراير.