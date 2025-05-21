الخارجية الفرنسية: توسيع العدوان على غزة مرفوض وندرس فرض عقوبات على (إسرائيل)

أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في تصريحات لقناة الجزيرة توسيع العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفًا إياه بـ"الأمر المروع" و"تصعيد مرفوض".

وأشار المتحدث إلى أن مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن التنديد بالتصعيد الإسرائيلي كانت واضحة وقوية، مشددًا على ضرورة احترام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأكد المتحدث أن باريس تطالب بوقف العمليات العسكرية فورًا والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن جميع الخيارات مطروحة للضغط على "إسرائيل".

وأضاف أن فرنسا تدرس توسيع العقوبات ضد حكومة الاحتلال بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مشيرًا إلى مراجعة مجموعة من الخيارات لردع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وأكد المتحدث أهمية العمل على تنفيذ "حل الدولتين" كخيار يصب في مصلحة الطرفين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم.