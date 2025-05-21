النرويج تدعو (إسرائيل) لوقف العدوان واحترام القانون الدولي

أكد نائب وزير الخارجية النرويجي، في تصريحات لقناة الجزيرة، ضرورة إنهاء (إسرائيل) للأعمال العدائية في غزة والضفة الغربية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، مشددًا على أن منع المساعدات "غير مقبول في ظل معاناة الشعب الفلسطيني".

وأشار المسؤول النرويجي إلى أن بلاده تتوقع من (إسرائيل) احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية الدبلوماسيين وضمان احترام حصانتهم الدولية. كما طالب بوقف جميع الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكدًا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير قانونية ويجب إزالتها".

وأضاف نائب الوزير أن الأعمال العدائية التي تشنها (إسرائيل) لا تتوافق مع القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإقناعها بالدخول في مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.

وأكد المسؤول دعم النرويج الكامل للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين المتطرفين، في إطار جهود المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، والعمل من أجل إحلال السلام العادل.

واختتم نائب الوزير بالقول إن النرويج تواصل التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال وضمان تحقيق العدالة الإنسانية والسياسية في المنطقة.