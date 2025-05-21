حماس: إطلاق النار على دبلوماسيين في جنين انتهاك للمواثيق الدولية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها اليوم الأربعاء، إطلاق جنود الاحتلال النار بشكل مباشر تجاه 25 سفيراً ودبلوماسياً عربياً وأوروبياً خلال زيارتهم لمخيم جنين، معتبرة ذلك "إمعاناً في عنجهية الاحتلال وغطرسته، وانتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وأكدت الحركة أن استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين للشهر الخامس على التوالي، بالتزامن مع التصعيد المتواصل في طولكرم ونابلس وبقية محافظات الضفة الغربية، يكشف عن محاولات الاحتلال المحمومة لتنفيذ مخططات الضم والتهجير من خلال تكثيف الاستيطان وسرقة الأراضي من أصحابها الأصليين.

وشددت "حماس" على أن الاحتلال، رغم تصعيده وإجرامه، سيفشل في تحقيق أهدافه في الضفة وغزة وكل شبر من أرض فلسطين المحتلة، بفضل صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاومته الباسلة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تصعيد الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته المتكررة، والعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واختتمت "حماس" بيانها بالتأكيد على أن مقاومة الشعب الفلسطيني ستظل صامدة أمام الاحتلال، وأن الحقوق الوطنية لا تسقط مهما تصاعدت الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية.