الهيئة العليا لشؤون العشائر تحذر من مخطط الاحتلال لنهب المساعدات في غزة

أصدرت الهيئة العليا لشؤون العشائر بياناً حذرت فيه من مخطط إجرامي يخطط له الاحتلال الإسرائيلي لرعاية الفوضى المنظمة ونهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر عصابات لصوصية تعمل تحت إشرافه المباشر.

وأكدت الهيئة أن الهدف من هذا المخطط هو فرض التجويع والتهجير القسري على السكان من خلال منع حماية المساعدات القادمة عبر معبر كرم أبو سالم، وترك المجال مفتوحاً للعصابات الموالية للاحتلال لسرقة ونهب المساعدات، ما يزيد من معاناة السكان ويضرب مقومات الحياة في القطاع.

وأشارت الهيئة إلى أن حادثة السرقة والنهب التي وقعت في مستشفى كمال عدوان تشكل مثالاً صارخاً على الفوضى المنظمة التي يديرها الاحتلال بنفسه لتحقيق أهدافه القذرة.

وشددت الهيئة على أن هؤلاء اللصوص المارقين مرفوع عنهم الغطاء الوطني والعشائري، واعتبرتهم عملاء للاحتلال وذراعاً قذرة تسعى إلى ضرب صمود الشعب الفلسطيني.

وأعلنت الهيئة تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا المخطط الإجرامي، ودعت المجتمع الدولي والجهات الإنسانية والحقوقية إلى التصدي الفوري لهذا المخطط الذي يبرر الاحتلال من خلاله جرائمه عبر أدوات محلية.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد معاناة الفلسطينيين في غزة بسبب الحصار المستمر وعمليات النهب المنظمة التي تهدد وصول المساعدات الضرورية إلى المحتاجين.