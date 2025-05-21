سرايا القدس تعلن قصف مدينتي عسقلان وأسدود المحتلتين برشقة صاروخية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأربعاء، قصف مدينتي عسقلان وأسدود المحتلتين برشقة صاروخية، في إطار الرد على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت السرايا في بيان مقتضب: "قصفنا أسدود وعسقلان برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق أبناء شعبنا"، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى دوي صفارات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت سرايا القدس، في وقت سابق الأربعاء، مسؤوليتها عن تفجير آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وأوضحت في بيان عسكري أن العملية نُفذت في حي الشجاعية، حيث تمكن المجاهدون من استهداف الآلية وتأكيد إصابتها بعد عودتهم من خطوط القتال.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصعيد عملياتها العسكرية في إطار معركة "طوفان الأقصى"، رداً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين في القطاع، وسط استمرار القصف العنيف والاعتداءات الإسرائيلية.