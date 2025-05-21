(رحمة) تعلن رفضها الخطة الأمريكية للتوزيع

أعلنت (رحمة حول العالم) تضامنها الكامل مع موقف المنظمات الأممية والدولية الرافض لتسييس المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة لا يجب أن يكونا رهينة لأي اعتبارات سياسية.

وأدانت المنظمة في بيان صحفي، الأربعاء، الموقف الرافض لفتح المعابر الإنسانية أمام قوافل المساعدات، مشيرة إلى أن قافلة مساعداتها الأخيرة متوقفة على معبر كرم أبو سالم منذ أربعة أيام دون السماح بوصولها إلى العائلات المحتاجة، وسط ظروف إنسانية كارثية تهدد حياة الملايين في قطاع غزة.

ونفت (رحمة حول العالم) بشكل قاطع الإشاعات المتداولة حول موافقتها على الآلية الحالية لإدخال المساعدات، مؤكدة التزامها بالمعايير الدولية للعمل الإنساني.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، وحثت الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لإيصال المساعدات إلى القطاع والتخفيف من حدة المجاعة المتفاقمة، مطالبة بتسهيل مرور قوافل المساعدات الإنسانية لجميع المنظمات بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة العمل المشترك لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المدنيين في غزة، مشددة على أن الواجب الإنساني يتطلب تجاوز جميع الحواجز لتحقيق أهداف العمل الإنساني النبيل.