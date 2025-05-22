حماس: تصريحات نتنياهو تعكس هوسًا بالقتل والإبادة وتدفع المنطقة نحو الهاوية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة تكشف "هوسه بالقتل والإبادة"، وتؤكد أنه "يدفع المنطقة بأسرها نحو الهاوية، خدمة لأهدافه ومصالحه السياسية الضيقة".

وأضافت الحركة، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، أن حديث نتنياهو عن استئناف الحرب بعد أي اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت، وصولًا إلى تنفيذ ما وصفه بـ"خطة ترامب للتهجير"، يُعبّر عن "إصراره على إفشال المسار التفاوضي وتقويض فرص الإفراج عن الأسرى".

وأكدت أن تصريحات نتنياهو حول التهجير تكشف طبيعة الأهداف الحقيقية وراء العدوان، مطالبة الإدارة الأميركية بتوضيح موقفها من جريمة التهجير القسري التي تتم تحت غطاء الإبادة، بينما تلعب دور الوسيط في مساعي وقف الحرب.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة "مجرم الحرب نتنياهو"، الذي يصر على استكمال جريمة الإبادة والتجويع والتهجير القسري، في تحدٍ سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.