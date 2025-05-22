الاحتلال يستهدف مستشفى العودة شمال غزة ويخلّف أضرارًا وإصابات

أعلنت جمعية العودة الصحية والمجتمعية، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، فجر اليوم الخميس، قسم الجراحات التخصصية في مستشفى العودة الكائن في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وذلك للمرة الثانية خلال العدوان المتواصل.

وأفادت الجمعية، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، أن قوات الاحتلال واصلت إطلاق النيران باتجاه مباني المستشفى، ما أدى إلى إصابة خزانات المياه والسولار، وإلحاق أضرار جسيمة في مرافق المستشفى.

وأضافت أن دبابات الاحتلال تجولت في ساحة المستشفى وأحرقت خيام العيادات الخارجية، ما أسفر عن إصابة عدد من الموظفين والمتطوعين العاملين في المكان.

وأكدت جمعية العودة التزامها بالعمل وفق إجراءات الطوارئ المتبعة في أوقات الحروب والنزاعات، مشددة على ضرورة تحرك منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير الحماية اللازمة للطاقم الطبي والمتطوعين، إلى جانب المرضى المنوّمين في أقسام المستشفى.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للمناطق المدنية والمؤسسات الصحية، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الطبية في شمال القطاع نتيجة الحصار والاستهداف المباشر.