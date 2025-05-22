مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

تتواصل الحملة العسكرية على قطاع غزة، مترافقة مع توغلات برية وقصف جوي وبحري مكثف يستهدف مختلف مناطق القطاع، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية نتيجة الحصار المفروض.

استهداف البنية التحتية الصحية والمدنية

لم يكتفِ الاحتلال بمنع الإمدادات الإنسانية عن غزة، بل عمد مؤخرًا إلى قصف المشافي والمراكز الصحية بشكل ممنهج، لإخراج القطاع الصحي عن الخدمة وترك المرضى والجرحى دون رعاية، ما يضاعف معاناة المدنيين ويهدد حياة الآلاف.

أبرز الجرائم في الساعات الماضية

دير البلح : شنّت طائرات الاحتلال غارة استهدفت مخيم الصداقة في منطقة البركة، وسط المدينة، ما أدى إلى تدمير مبانٍ وإلحاق أضرار واسعة.

خان يونس: فجّرت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق المدينة، ضمن سياسة التدمير الشامل للمناطق السكنية.

ارتفاع حصيلة الشهداء

غزة الشمالية : استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي. كما شُنّت غارتان على حي التفاح شرقي المدينة، بينما استهدف الطيران الإسرائيلي منزلًا لعائلة صقر في منطقة بطن السمين بخان يونس دون إصابات.

جباليا : استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة قرب دوار حلاوة. وفي جباليا البلد، استهدف الاحتلال منزل عائلة جنيد، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

خان يونس : في منطقة التحلية، استشهد 9 مواطنين وأصيب عدد آخر في قصف منزل لعائلة المصري. في منطقة معن جنوب المدينة، ارتقى 4 شهداء في قصف استهدف منزلاً. في عبسان الكبيرة، استشهد 13 مواطنًا في قصف منزل عائلة أبو صلاح، فيما استشهدت ندى أبو دقة في قصف منزل عائلتها. قرب مستشفى غزة الأوروبي، استشهد 3 مواطنين في قصف مجموعة قرب المستشفى. في حي الأمل، استشهدت الطفلة تقى سليم وآخرون في قصف منزل عائلة أبو شمالة.

بني سهيلا: استشهد عبد الله إسماعيل أبو لبدة وأصيب آخر في قصف منزل، بينما استشهد ثابت رأفت شراب في قصف قرب الضابطة الجمركية.

استهداف المرافق المدنية

قصف الاحتلال مدرسة النصر التي تأوي نازحين في غزة، مما يعكس استهدافه الممنهج للمرافق الإنسانية والملاجئ، دون اعتبار لحياة المدنيين أو القوانين الدولية.

مناشدات مستمرة

وسط هذه الأوضاع الكارثية، تتزايد الدعوات الإنسانية من المنظمات الدولية لوقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات، في وقت يتجاهل فيه الاحتلال كل المطالب، مواصلاً فرض سياسات القتل والتجويع على قطاع غزة.