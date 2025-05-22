مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثة إطلاق نار مروعة قرب متحف التراث اليهودي، أسفرت عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية. ووفقًا لشرطة واشنطن، تم اعتقال مشتبه به يدعى "إلياس رودريغيز" (30 عامًا) الذي كان يرتدي كوفية فلسطينية، وصرخ أثناء تنفيذ العملية بشعار "الحرية لفلسطين".

الحادثة أثارت ردود فعل واسعة، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي العملية بـ"الجبانة والمعادية للسامية"، متوعدًا بملاحقة المسؤولين عنها. من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن ممثلي إسرائيل يواجهون تهديدات متزايدة، لا سيما في هذه الفترة الحساسة.

وعقب الحادثة، عقد جهاز الشاباك الإسرائيلي جلسة طارئة لبحث الإجراءات الأمنية، وقرر رفع درجة التأهب حول السفارات الإسرائيلية حول العالم.

وفي أول تعليق له، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ضرورة وقف القتل المرتبط بمعاداة السامية، مؤكدًا أهمية تعزيز الأمن حول المؤسسات اليهودية والدبلوماسية.

الحادثة تسلط الضوء على التوترات السياسية المتزايدة وتأثيرها على أمن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج.