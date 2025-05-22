رئيسة سلوفينيا: ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. تصريح تاريخي أمام البرلمان الأوروبي

في جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي عقدت في بروكسل، صرحت رئيسة سلوفينيا (ناتاشا بيرتس موسار)، بشكل علني وشجاع، أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

أمام 720 عضواً من أعضاء البرلمان الأوروبي، وجهت الرئيسة كلماتها بوضوح، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لوقف الجرائم المستمرة ضد المدنيين في القطاع المحاصر. وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه المأساة الإنسانية.

تصريح رئيسة سلوفينيا أثار عاصفة من التصفيق الحار داخل قاعة البرلمان، حيث أبدى الأعضاء تأييدهم لجرأة وشجاعة هذا الموقف الذي يعتبر الأول من نوعه لمسؤول أوروبي تحت قبة البرلمان.

يجدر بالذكر أن هذا التصريح يأتي في ظل تصاعد الإدانات الدولية للانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وسط دعوات متزايدة لفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي وإيقاف الدعم الذي يمكن أن يعزز استمرار هذه الجرائم