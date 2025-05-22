لابيد وجولان يهاجمان نتنياهو: "كاذب ومضلل يقود (إسرائيل) إلى الهاوية"

شنّ زعيم المعارضة يائير لابيد ونائب رئيس أركان الجيش الأسبق يائير جولان هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بالكذب والتضليل، ومحذّرين من تداعيات كارثية على مستقبل (إسرائيل) سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

وفي تصريحات صحفية، أعرب لابيد عن قلقه من تصريحات نتنياهو الأخيرة، قائلًا: "ما قاله يعني احتلال غزة لسنوات طويلة، مع احتمالية يومية لفقدان حياة جنودنا". وأضاف: "هذا المسار سيؤدي إلى انهيار مكانتنا الدولية وتدمير اقتصادنا". وأكد لابيد أن نتنياهو "كذب بشأن وجود تنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية".

من جهته، وصف يائير جولان أداء نتنياهو بأنه "عرض لشخص كاذب ومضطرب يرمي الوحل على الجميع"، مؤكدًا عزمه مقاضاة نتنياهو بتهمة التشهير، بسبب الأكاذيب التي نشرها ضده. وأشار جولان إلى أن "نتنياهو سيتلقى هزيمة قاسية في الانتخابات المقبلة، وسيُطوى اسمه في صفحات التاريخ".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الأزمة الداخلية التي تواجه حكومة نتنياهو، مع استمرار الحرب على غزة التي دخلت يومها الـ591 دون تحقيق حسم عسكري واضح.

وتتزايد الانتقادات للحكومة بسبب ما يصفه مراقبون بـ"الفشل الذريع" في إدارة الحرب وتحقيق أهدافها المعلنة، وسط حالة من الغضب الشعبي والانقسامات الحادة بين الأوساط السياسية والعسكرية.

في المقابل، تواصل قوات الاحتلال حربها الشرسة على قطاع غزة بدعم سياسي وعسكري أمريكي، رغم تنديد منظمات حقوقية بصمت المجتمع الدولي إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع