41 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 13 تم انتشالهم من تحت الأنقاض

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى41 شهيداً، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف العنيف والمتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر منذ فجر اليوم.

وأكدت مصادر طبية أن من بين الشهداء 13 شخصاً تم انتشالهم من تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف، في حين تستمر طواقم الدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة ومعقدة.

القصف الإسرائيلي طال المنازل السكنية والمنشآت المدنية، مما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الجرحى، بينهم حالات خطيرة، فيما تواجه طواقم الإسعاف صعوبة كبيرة في الوصول إلى المواقع المستهدفة بسبب تدمير الطرق واستمرار الغارات.

هذا التصعيد الدموي يزيد من معاناة سكان القطاع الذين يعيشون تحت حصار خانق منذ سنوات، في ظل تنديد دولي واسع ودعوات متزايدة لوقف العدوان فوراً ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين.