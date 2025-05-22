التجمع الوطني يشيد بدور عشائر غزة في حماية شاحنات المساعدات ويثمن الحس الوطني

أشاد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة بالدور الوطني الذي قام به شباب العائلات والعشائر في حماية شاحنات المساعدات والطحين التي دخلت القطاع أمس، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس الشهامة والأصالة في الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأعرب التجمع في برقية عاجلة عن اعتزازه وفخره بأبناء العشائر الذين أظهروا حسًا وطنيًا عاليًا وساهموا بفعالية في منع أي محاولات لسرقة المساعدات. ودعا إلى استمرار الجهود لحماية الجبهة الداخلية وتعزيز التكاتف والتضامن الوطني.

وقال التجمع إن هذا العمل يجسد الروح الوطنية والمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تبرهن على وحدة الصف والتماسك في مواجهة التحديات.