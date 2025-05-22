شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف مستشفى العودة في غزة

أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى الهيئات الدولية كافة، تطالب فيه بالتحرك الفوري لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرافق الصحية في شمال قطاع غزة، والسماح لطواقم الدفاع المدني بالوصول إلى مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر لإخماد الحريق المشتعل داخله نتيجة قصف الاحتلال المتعمد.

وأكدت الشبكة في بيانها أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مخازن الأدوية والوقود التابعة للمستشفى، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل لا يزال مستمرًا. وأوضحت أن الحصار المفروض على المنطقة ومنع طواقم الإطفاء من التدخل ينذر بخروج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

وأشارت الشبكة إلى أن استهداف المستشفى يأتي ضمن محاولات الاحتلال لتعطيل الخدمات الصحية في شمال القطاع، محذّرة من امتداد الحريق إلى خزانات الوقود والمياه، ما تسبب بأضرار جسيمة للمرافق الطبية.

وأضافت أن دبابات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى، وتمنع الموظفين والمتطوعين من إخماد الحريق، بينما يوجد داخله 130 موظفًا ومتطوعًا إلى جانب عشرات المرضى.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل لضمان سلامة العاملين والمرضى، وتوفير ممر آمن لطواقم الدفاع المدني، وحماية القطاع الصحي في غزة من الهجمات المستمرة.