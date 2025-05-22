القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية دعماً للشعب الفلسطيني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت مواقع حيوية في الأراضي المحتلة، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية استهداف القوة الصاروخية لمطار اللد المعروف باسم "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، ما أسفر عن توقف حركة المطار لأكثر من ساعة وهروب ملايين من المستوطنين إلى الملاجئ.

كما أشار البيان إلى تنفيذ سلاح الجو المسير عملية مزدوجة باستخدام طائرتين مسيرتين نوع "يافا"، استهدفتا هدفين حيويين في منطقتي يافا وحيفا المحتلتين.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي للعدوان على قطاع غزة وارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين يفرض على الأمة التحرك العاجل لتحمل مسؤولياتها الدينية والإنسانية.

وشدد البيان على أن اليمن سيواصل دعمه للمقاومة الفلسطينية وسيعمل على توسيع عملياته الإسنادية وتصعيدها بما يتناسب مع قدراته، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.