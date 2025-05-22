استشهاد الأسير عمرو عودة تحت التعذيب في معسكر (سديه تيمان الإسرائيلي)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم، استشهاد المعتقل عمرو حاتم عودة (33 عامًا) من قطاع غزة، في معسكر "سديه تيمان" الذي بات رمزًا لجرائم التعذيب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق معتقلي غزة.

وأوضحت الهيئة أن الشهيد عودة كان قد اعتقل مع أفراد عائلته من منزلهم في بداية الاجتياح البري لقطاع غزة، وتعرض لتعذيب وحشي داخل المعسكر. وأشارت إلى أن هذا المعسكر شهد تصاعدًا في الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى، لا سيما بعد حملة الإبادة التي استهدفت المدنيين في القطاع.

وأكدت الهيئة أن استشهاد المعتقل عودة يعكس حجم الجريمة المنظمة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف التعذيب الممنهج وضمان حماية المعتقلين الفلسطينيين.

ودعت الهيئة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في جرائم التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون ومعسكرات الاحتلال، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.