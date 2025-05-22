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قتيل في عملية واشنطن.. جندي بالجيش (الإسرائيلي)

الرسالة نت- خاص

 

نشر رونين شوفال محاضر جامعي بأمريكا؛ عبر حسابه على تويتر؛ ينعي فيه أحد قتلى  عملية واشنطن؛ يدعى يارون ليشانسكي؛ مقرّا أنه كان يخدم في جيش الاحتلال.

وقتل اثنين من اليهود في عملية نفذها الشاب إلياس رودر يغوز؛ صباح اليوم في واشنطن؛ في سياق تعبيره عن رفضه لحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة.

وكتب رونين عبر صفحته على منصة إكس؛ "نودع بحزن عميق يارون ليشانسكي – أحد القتلى في هذا الهجوم، والذي كان إنسانًا استثنائيًا بكل ما للكلمة من معنى.

وأضاف: "يارون ليشانسكي، الحبيب وأحد طلابي السابقين في معهد "أرجمان"، كان خريجًا لبرنامج "الخروج" المخصص لتأهيل القادة الشباب؛ حمل في قلبه حبًا عميقًا وصادقًا لإسرائيل، دفعه لاتخاذ قرار مصيري بالهجرة إليها.

وتابع: "لم يكتفِ يارون بالهجرة، بل انضم طواعية إلى صفوف الجيش الإسرائيلي، وأظهر التزامًا نادرًا في خدمته. لقد كرس حياته لدولة إسرائيل وللقيم الصهيونية، مؤمنًا بمصير مشترك يربطه بالشعب اليهودي".

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