قتيل في عملية واشنطن.. جندي بالجيش (الإسرائيلي)

نشر رونين شوفال محاضر جامعي بأمريكا؛ عبر حسابه على تويتر؛ ينعي فيه أحد قتلى عملية واشنطن؛ يدعى يارون ليشانسكي؛ مقرّا أنه كان يخدم في جيش الاحتلال.

وقتل اثنين من اليهود في عملية نفذها الشاب إلياس رودر يغوز؛ صباح اليوم في واشنطن؛ في سياق تعبيره عن رفضه لحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة.

وكتب رونين عبر صفحته على منصة إكس؛ "نودع بحزن عميق يارون ليشانسكي – أحد القتلى في هذا الهجوم، والذي كان إنسانًا استثنائيًا بكل ما للكلمة من معنى.

ירון לישנסקי האהוב, היה תלמיד שלי במכון ארגמן, בוגר של תוכנית אקסודוס.



הוא היה נוצרי, אוהב ישראל גדול, שעלה ארצה, עשה צבא, והחליט להקדיש את חייו למען מדינת ישראל והציונות.



סיפור חיים מופלא של אדם עם בהירות מוסרית, חסיד אומות בדורנו, שהחליט לקשור את חייו בגורל העם היהודי.



הי"ד pic.twitter.com/K9kH3Pchln — Ronen Shoval (@ShovalRonen) May 22, 2025

وأضاف: "يارون ليشانسكي، الحبيب وأحد طلابي السابقين في معهد "أرجمان"، كان خريجًا لبرنامج "الخروج" المخصص لتأهيل القادة الشباب؛ حمل في قلبه حبًا عميقًا وصادقًا لإسرائيل، دفعه لاتخاذ قرار مصيري بالهجرة إليها.

وتابع: "لم يكتفِ يارون بالهجرة، بل انضم طواعية إلى صفوف الجيش الإسرائيلي، وأظهر التزامًا نادرًا في خدمته. لقد كرس حياته لدولة إسرائيل وللقيم الصهيونية، مؤمنًا بمصير مشترك يربطه بالشعب اليهودي".



