آخر تطورات الحرب "الإسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد محمد الضيف انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 53655 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 121950، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

00:47 (محدث) 4 شهداء بينهم طفلتان وامرأة باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق عبد العال على شارع الجلاء بمدينة غزة

00:42 مصابون في قصف على مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:41 الهلال الأحمر: طواقمنا تتعامل مع 8 حالات حروق نتيجة قيام قطعان المستوطنين بإحراق منازل في بلدة برقين

00:32 غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

00:26 6 شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال عناصر تأمين المساعدات أثناء محاولتهم التصدي للصوص قرب "رمزون" دير البلح وسط قطاع غزة

00:23 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية

00:19 مصادر طبية للجزيرة: 80 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

00:19 غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:17 تضرر مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي القطاع جراء تفجّير الاحتلال روبوتًا مفخخًا في محيط المستشفى

00:04 طائرات الاحتلال تستهدف بأكثر من غارة عناصر تأمين المساعدات أثناء محاولتهم التصدي للصوص قرب "رمزون" دير البلح وسط قطاع غزة

00:03 3 شهداء بينهم طفلة وامرأة باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق عبد العال على شارع الجلاء بمدينة غزة