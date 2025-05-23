القوات اليمنية المسلحة تستهدف مطار "بن غوريون"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة؛ انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطيني ومجاهديهِ، ورفضاً لجريمة الإبادةِ الجماعيةِ ضد قطاع غزة.

وقالت القوات اليمنية، في بلاغ عسكري اطلعت عليه "الرسالة نت"، "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأوضحت القوات اليمنية، أن العملية حققَت هدفَها بنجاح، وتسببَت في هرع ملايين الإسرائيليين المحتلين إلى الملاجئ، وتوقفِ حركةِ المطار.

وأضافت: "الصمت على ما يحدثُ في غزةَ من مجازرَ يوميةٍ سيُلحقُ بهذه الأمةِ الخزيَ والعارَ، وسيجعلُها أمةً مستباحةً لأعدائِها أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى، مالم تتحركْ لتأديةِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم".

وأكدت القوات اليمنية، استمرار عملياتها، مشددة على أنها سوف تتصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.