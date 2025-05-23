تحذير من موقع "إسرائيلي" مشبوه يتستر بـ"الهجرة الآمنة"

أطلقت الجبهة الداخلية الفلسطينية تحذيرًا أمنيًا من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه يُروّج نفسه كمنصة لتسهيل "الهجرة والسفر الآمن" من قطاع غزة، في وقت يواصل فيه الاحتلال تشديد الحصار على السكان.

وحذّر البيان من أن الموقع ليس وسيلة نجاة بل "مصيدة استخباراتية" تهدف إلى جمع معلومات دقيقة عن المواطنين، بما في ذلك الدخل، الأضرار، الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى تحديد مواقعهم على خرائط تفاعلية باستخدام خاصية GPS.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم هذه البيانات لبناء ملفات شخصية يمكن توظيفها في الاستهداف أو الابتزاز، إلى جانب استخدامها لتفكيك الجبهة الداخلية نفسيًا وأمنيًا، تحت غطاء زائف من المساعدة.

ودعت الجبهة المواطنين إلى عدم التفاعل مع الموقع، حذفه فورًا، وتحذير الآخرين من مخاطره، مؤكدة أن "الاحتلال لا يقدم فرصًا، بل ينصب شِراكًا".

وكثّف الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب من أدواته غير التقليدية لمحاولة اختراق المجتمع الفلسطيني من الداخل، مستغلًا الأوضاع الإنسانية والضغوط النفسية التي يواجهها السكان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 593، مسنودة بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.