الجبهة الداخلية: الاحتلال استهدف فرق التأمين بدير البلح عمدًا

اتهمت الجبهة الداخلية الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب "جريمة منظمة ومدروسة" بحق عناصر تأمين المساعدات الإنسانية، في شارع صلاح الدين بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ستة من أفراد فرق التأمين وإصابة آخرين، جراء سلسلة غارات جوية متعاقبة تجاوزت الثمانية.

وأوضحت الجبهة في بيان تلقته "الرسالة نت"، أن الطيران الحربي استهدف بشكل مباشر القوة الأمنية التي كانت تتصدى لمحاولة سطو نفذتها مجموعة مسلحة ضد شاحنات الإغاثة، قبل أن يوسع القصف ليطال المدنيين وسيارات الإسعاف التي وصلت لإنقاذ المصابين.

وأكد البيان أن ما جرى لا يمكن اعتباره حدثًا عابرًا، بل يأتي في سياق خطة "هندسة التجويع" التي يتبعها الاحتلال ضد الفلسطينيين، عبر تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، ونشر الفوضى، وتسهيل تحركات مجموعات خارجة عن القانون تهاجم شاحنات الإغاثة تحت غطاء جوي إسرائيلي مباشر.

وحذرت الجبهة من أن استهداف طواقم العمل الإنساني ومحاولة ضرب الجبهة الداخلية من الداخل، يمثل خطرًا وجوديًا على تماسك المجتمع الفلسطيني، مؤكدة أن الفئات المعتدية ستُلاحق ميدانيًا وستُحاسب بلا تهاون.

وحملت الجبهة الداخلية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية فرق الإغاثة ومنع الاحتلال من الاستمرار في استهدافها أو استخدام أدوات الفوضى لضرب استقرار القطاع المحاصر.

وأمس الخميس، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عناصر تأمين وحماية المساعدات، ما أسفر عن استشهاد 6 عناصر، ثم استهدف الاحتلال سيارات الاسعاف التي هرعت إلى موقع المجزرة لنقل الشهداء والمصابين.

وعلى مدار أشهر الحرب، تعرضت شاحنات المساعدات للسطو من قِبل أفراد وعصابات وهو ما يحرم مئات الآلاف من حصتهم التموينية.

ويترافق ذلك مع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق؛ ما يفاقم الظروف المعيشية وسط تحذيرات متصاعدة من تفشي المجاعة بمستويات خطيرة في القطاع.

وتعمّد الاحتلال المساهمة بشكل ممنهج في نشر الفلتان وتغذية الفوضى، من خلال استهداف عناصر الشرطة ومقارّها، والقائمين على توزيع المساعدات من اللجان الشعبية، التي جرى تشكيلها من جميع فئات المجتمع؛ لإفشال مخططات الاحتلال في قطاع غزة.