نداء استغاثة من مستشفى العودة بعد احتراق مستودع الأدوية

أطلق مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، نداءً عاجلًا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الأممية ذات الصلة، للتدخل الفوري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد اندلاع حريق كبير في مستودع الأدوية داخل المستشفى.

وأكدت إدارة المستشفى في بيانٍ تابعته "الرسالة نت"، أن النيران ما زالت مشتعلة حتى اللحظة، ما يُنذر بكارثة صحية متفاقمة تهدد حياة المرضى والعاملين، في ظل عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان بفعل استمرار العدوان وصعوبة التنقل في المنطقة.

وطالب المستشفى بتنسيق عاجل مع فرق الدفاع المدني لإعادة التوجه إلى الموقع ومحاولة السيطرة على الحريق، محذرًا من أن استمرار اشتعال النيران قد يؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية في المنطقة.

وأمس الخميس، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستودع الأدوية في متسشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 18 أيار/مايو الجاري، حصارًا مشددًا على مستشفى الإندونيسي، تزامنًا مع اقتحامات متكررة لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، فيما شنّت صباح اليوم الخميس هجومًا مباشرًا على طابق الاستقبال في مستشفى العودة.

ووضعت سلطات الاحتلال خلال الحرب الحالية مستشفيات قطاع غزة ضمن قائمة أهدافها العسكرية بادعاء استخدامها من قبل فصائل المقاومة، لكنها لم تقدم أدلة ملموسة، في حين دحضت ذلك تقارير وتحقيقات صحفية دولية.