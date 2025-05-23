"حماس" تتهم "إسرائيل" بارتكاب جريمة ضد قوافل الإغاثة

اتهمت حركة حماس، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة متعمدة باستهداف شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وقتل الفرق العاملة على توزيعها، في تصعيد خطير يهدف إلى تعميق كارثة الجوع وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية.

وأوضحت حركة "حماس"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة، بعد قصفه مستودع الأدوية في مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره وإحراقه بالكامل، معتبرة أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتدمير ما تبقى من المنظومة الصحية في القطاع.

وأكدت "حماس" في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، أن الاستهداف يأتي في سياق "حرب إبادة متواصلة" تشنها حكومة الاحتلال على سكان قطاع غزة، خاصة في شماله.

وأشارت حماس إلى أن هذه الجرائم تتصاعد وسط "تواطؤ أمريكي واضح"، وعجز دولي "مشين"، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف المجازر، والتصدي لما وصفته بـ"المخططات الفاشية" التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تتناقض مع كافة القوانين والمواثيق الدولية.

ودعت الحركة جماهير الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى النزول للميادين وتنظيم وقفات احتجاجية، دعماً لأهالي غزة، وضغطاً من أجل إنهاء العدوان ورفع الحصار.