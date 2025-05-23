الدفاع المدني بغزة يهيب بالنازحين اتخاذ احتياطات الحرّ

أهاب الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بالمواطنين، خاصة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء، باتخاذ أقصى تدابير السلامة، في ظل توقعات الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد السبت وحتى الإثنين.

ودعا الدفاع المدني في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، إلى الإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة إلا للضرورة القصوى، وارتداء الملابس الخفيفة، والاهتمام بشكل خاص بالأطفال الرضّع وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن هذه الإجراءات ضرورية لتفادي حالات الإعياء وضربات الشمس، متمنية السلامة الدائمة لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

ويعيش آلاف النازحين في قطاع غزة داخل خيام ومراكز إيواء مؤقتة، وسط ظروف معيشية قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحماية من تقلبات الطقس، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتحوّل هذه الخيام إلى بيئة خانقة تهدد صحة السكان، خصوصًا الأطفال وكبار السن.