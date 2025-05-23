عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون الجمعة في "الأقصى"

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة ظهر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، رغم التضييقات الإسرائيلية المشددة على الوافدين.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال ضيَّقت على المصلين خلال توافدهم لصلاة الجمعة، ودققت في هوياتهم، بينما منعت آخرين من الدخول.

وتصاعدت الدعوات لزيادة الرباط وحماية المسجد الأقصى من المخاطر المتزايدة بحقه، في ظل تضييقات قوات الاحتلال على المصلين والفلسطينيين وتسهيلاتها لاقتحامات المستوطنين.

وحذرت محافظة القدس من دعوات "منظمات الهيكل" الإسرائيلية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم الاثنين المقبل، في ذكرى احتلال القدس قبل 58 عاما.