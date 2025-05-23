غزة:إصابات في استهداف "إسرائيلي" لمستشفى العودة

أصيب ،ظهر اليوم الجمعة، 3 من الطواقم الطبية أثر استهداف مسيرة إسرائيلية لمستشفى العودة، في تل الزعتر شمال غزة.

وأعلن مدير مستشفى العودة ،محمد صالحة، أن ثلاثة من الطواقم الطبية أصيبوا أحدهم بجراح خطيرة في قصف من مسيرة إسرائيلية ،وهم بداخل قسم الاستقبال والطوارئ.

ولفت إلى أن النيران ما زالت مشتعلة في مرافق المستشفى بعد استهدافها من قوات الاحتلال حيث تعمد الاحتلال إحراق قسم المستودعات المركزية ، ولم ينجح الدفاع المدني في السيطرة الكاملة على النيران التي أتت على معدات ومستلزمات طبية في المستشفى.

وناشد صالحة منظمة الصحة العالمية بتزويد المستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية قبل وقوع كارثة في ظل أن مستشفى العودة هو الوحيد في شمال غزة.

وبين أن 19 مريضا ومصاباً في المستشفى وبينهم 3 حالات بحاجة لإجراء عمليات جراحية ويمنع الاحتلال نقلهم لمستشفيات أخرى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات قطاع غزة تم تدميرها أو تضرر، وتم تجريد شمال قطاع غزة من جميع خدمات الرعاية الصحية تقريبا.

وقالت المنظمة أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات ،وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن، وأن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 40 شهيداً في جميع مناطق قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة، بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة، فيما تتواصل قوافل الشهداء لليوم الـ593 على التوالي جراء العدوان الاسرائيلي.