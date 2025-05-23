60 شهداء و185 إصابة بغزة خلال الـ24 الساعة الماضية

استقبلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 60 شهيدا ارتقوا جرّاء العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان، والذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الجمعة، إنه وصل مشافي غزة 60 شهداء و185 إصابة بعد انتشال جثامينهم.

وبينت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (3,673 شهيدا، 10,341 إصابة).

ونوهت "الصحة" في تقريرها إلى أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 53 ألفًا و822 شهيدًا، بالإضافة لـ 122 ألفًا و382 إصابة بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.