التجمع الوطني للقبائل والعشائر: نعاهد شعبنا "لن نجوع ولقمتنا ستصل لكل بيت محتاج"

خاطب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ، في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها قطاعنا الحبيب نتيجة الحصار الظالم والمجاعات التي تهدد حياة الآلاف.

ويؤكد التجمع في بيان وصل "الرسالة نت" على ضرورة توحيد الصفوف والعمل بروح المسؤولية الجماعية والفردية، في هذا الوقت العصيب الذي يفرض علينا الوقوف صفاً واحداً، عشائر وعائلات، لحماية ما تبقى من مقومات الحياة، خصوصاً المساعدات الغذائية والطحين التي تدخل عبر المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة.

ويدعو التجمع كافة العشائر والعائلات الفلسطينية إلى ضبط النفس ومنع الفوضى، والتأكيد على صورة شعبنا الحضارية والمنظمة أمام العالم، والرد على مزاعم الاحتلال التي تروّج لصورة مشوهة عن شعبنا المقاوم.

وقد أجمع مشايخ ومخاتير العشائر على القرارات التالية:

كل من يعتدي على قوافل المساعدات يعد في صف الاحتلال وخائناً للوطن ولشعبه، ولن يُعتبر فعله مبرراً بالجوع، فالعشائر تتكفل بإيصال المساعدات لكل محتاج .

الاعتداء على المساعدات يعد جريمة يعاقب عليها العرف والشرع والقانون، ويُعد دم المعتدي مهدوراً ولا يحق لعائلته المطالبة بأي حقوق في هذا السياق .

نشكر العشائر الوطنية في محافظات الجنوب على دورهم البارز في حماية قوافل الإغاثة، وندعو العشائر في غزة والشمال للقيام بدورهم الوطني والأصيل في حماية هذه القوافل .

ويؤكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية أن هذه المهمة الوطنية ليست مسؤولية العشائر فقط، بل واجب على كل فلسطيني حر وشريف.