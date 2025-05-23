أصحاب المخابز: نرفض الآلية الجديدة ونناشد بتدخل دولي عاجل لتأمين المواد الأساسية

قال رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي إن المخابز في القطاع ترفض العمل وفق الآلية الجديدة المفروضة، مؤكداً أنها لا تلبي احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، وخاصة في المناطق الشمالية التي تعاني من تفاقم الأزمة الإنسانية

وطالب العجرمي المنظمات والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لدى الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال كميات كافية وضرورية من المواد الأساسية لتشغيل المخابز، وعلى رأسها الدقيق والسكر والخميرة والملح والسولار، لضمان توفير الخبز لكافة المواطنين دون استثناء

وأكد العجرمي جاهزية المخابز لاستئناف العمل فوراً في حال توفر الكميات المطلوبة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إدخال كميات كافية من الدقيق لتوزيعها على المواطنين قبل بدء تشغيل المخابز، وذلك لتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي في هذه المرحلة الحرجة.