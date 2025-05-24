المقاومة تعلن ملاحقة مطلوبين لتورطهم في جرائم نهب مساعدات إنسانية

أعلنت المقاومة الفلسطينية ملاحقة عدد من الأفراد المطلوبين للعدالة، لتورطهم في جرائم سطو مسلح وسرقة شاحنات مساعدات إنسانية، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة الحصار والعدوان المستمر.

وأكدت المقاومة، في بيان وصل "الرسالة نت"، أن المطلوبين متهمون بتشكيل عصابات مسلحة، وارتكاب جرائم قتل وإطلاق نار ضد المدنيين، واستغلال حالة الطوارئ والفوضى لنهب المساعدات الإغاثية.

وجاء في البيان أن الأسماء التالية تم إدراجها على قائمة المطلوبين:

بشار فهمي أبو حمام أحمد سعيد أبو مغصيب محمد سعيد أبو مغصيب محمد سفيان أبو غليبة مهند سفيان أبو غليبة يوسف أحمد أبو عمرة يحيى يوسف أبو عمرة

وأعلنت المقاومة أيضاً عن تنفيذ "أحكام إعدام ثورية" بحق مجموعة من المجرمين الذين ثبتت إدانتهم بعمليات نهب قوافل المساعدات، إضافة إلى سوابق جنائية أدت إلى استشهاد عدد من أفراد طواقم الحماية.

وشددت المقاومة على أن أجهزتها المختصة تواصل عمليات الملاحقة والمتابعة الدقيقة لهؤلاء، مؤكدة أن القصاص العادل سيطال كل من يعبث بأمن المجتمع ويستغل معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.