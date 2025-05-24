آخر تطورات الحرب "الإسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد محمد الضيف انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 53655 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 121950، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

8:43 : قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة

7:40 قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

7:33 قوات الاحتلال تقتحم حي رفيديا غرب مدينة نابلس

6:28 8 شهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

6:09 إصابة الرضيعة ربا معروف (7 أشهر) بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم شمالي مدينة غزة

5:59 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2:12 إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال وطائرات "الكواد كوبتر" شرق جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة

1:54 مصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:36 مستشفى العودة: شهيد و5 إصابات بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط مسجد القسام بالنصيرات وسط قطاع غزة

1:30 مصادر طبية للجزيرة: 75 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة

1:19 مستشفى العودة: شهيد و3 إصابات بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط مسجد القسام بالنصيرات وسط قطاع غزة

1:06 مستشفى العودة: إصابتان إحداهما لطفل جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط مصنع حمادة شرقي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

1:01 إطلاق نار من الطيران المروحي الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:00 غارة جوية إسرائيلية على بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:53 مستشفى العودة: وصلنا إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط مصنع حمادة شرقي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

00:52 4 شهداء وعشرات الجرحى في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية لعائلة المدهون في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهم:-

▪️الطفل عبيدة عامر راسم المدهون

▪️السيدة إسراء محمد خليل المدهون

▪️الطفل محمد عامر راسم المدهون

▪️عامر راسم حسن المدهون

00:42 قوات الاحتلال تقتحم بلدة حلحول شمال الخليل

00:29 إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جودة جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:18 3 شهداء وعشرات الجرحى في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:14 غارة جوية إسرائيلية ثانية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:13 غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:03 مصابون في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية لعائلة مخيمر في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة