الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وإقامة دولة فلسطينية

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقلة، معتبراً المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية "فرصة حاسمة نحو إنهاء الاحتلال وحل الدولتين".

وشدد "يانغ"، في تصريحات له اليوم السبت، تابعتها "الرسالة نت"، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مؤكداً أن إنهاء الصراع يكمن بعيش الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، وليس من خلال الحرب الدائمة، أو الاحتلال أو الضم اللانهائي.

وذكّر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى "حل الدولتين"، مشدداً على وجوب استعادة الثقة في الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وفي التزاماته تجاه شعب فلسطين.

من جانبها، شددت المملكة العربية السعودية على الحاجة الملحة لعمل حاسم ولا رجعة فيه لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

وأكدت رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية المستشارة، منال بنت حسن رضوان، على ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلا من مجرد الإيماءات الرمزية.

وقالت: "يبدأ السلام الإقليمي بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس كبادرة رمزية، بل كضرورة استراتيجية".

وأضافت المسؤولة السعودية أن المؤتمر القادم يجب أن يكون بداية النهاية للاحتلال، الأمر لا يتعلق بالكلمات، بل بالفعل، يتعلق بضمان ترجمة مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى حقائق دائمة.

وأكدت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير ليجاندر، التزام فرنسا القوي، إلى جانب المملكة العربية السعودية، بدفع حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق للسلام.

وركزت "ليجاندر" على العمل الفوري لإنهاء الحرب في غزة، وتسهيل الوصول الإنساني الكامل للقطاع، والضرورة الملحة لوضع الحل السياسي في المقدمة.

وأشارت إلى أن التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والجهود الرامية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية تقوّض حل الدولتين، ووصفت المؤتمر بأنه نقطة تحول محتملة، مؤكدة على الحاجة إلى ترجمة الالتزامات إلى عمل.