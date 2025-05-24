البرلمان العربي يدعو للضغط على "إسرائيل" لوقف إبادة غزة

دعا البرلمان العربي دول البحر المتوسط باتخاذ موقف موحد بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال نائب رئيس البرلمان العربي أحمد الجبوري، إن سلطات الاحتلال الإسرائيل تستخدم سلاح التجويع ومنع دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، في ظل صمت دولي.

وطالب "الجبوري" في كلمته خلال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي البرلماني لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بالضغط على "إسرائيل" لوقف ما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان متواصل وقتل وتشريد وتهجير.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين، وقصف المنازل ومراكز الإيواء والمستشفيات، وفرض الحصار الخانق على القطاع، وإجبار المواطنين على النزوح المتكرر.

وبالتوازي مع المجازر المروعة، يواصل الاحتلال خنق قطاع غزة عبر السماح بدخول أعداد قليلة ومحدودة من الشاحنات المحملة بالمساعدات ومواد الإغاثة التي يحتاجها القطاع.