حركة حماس تستنكر جريمة الاحتلال بحق عائلة الطبيبة آلاء النجار في خانيونس

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل الطبيبة آلاء النجار في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، عبر غارة جوية أدت إلى استشهاد أطفالها التسعة أثناء تأديتها لواجبها الإنساني في مستشفى ناصر.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن هذه الجريمة تعكس "الطبيعة السادية للاحتلال ومستوى الانتقام الوحشي الذي يُحرّك قيادته"، مؤكدة أن استهداف المدنيين والكوادر الطبية يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

وأضافت الحركة أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجرائم الوحشية لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وثنيه عن صموده، إلا أن هذه الجرائم لن تحقق أهدافها وستبقى دماء الشهداء لعنة تطارد الاحتلال حتى زواله.

وشددت حماس على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين والطواقم الطبية.