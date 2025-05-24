تحريض غير مسبوق لاقتحام المسجد الأقصى في الذكرى العبرية لاحتلال القدس الشرقية

دعا "اتحاد منظمات الهيكل" المتطرفة المستوطنين إلى تنفيذ اقتحام جماعي واسع للمسجد الأقصى المبارك يوم الإثنين المقبل، بالتزامن مع الذكرى العبرية لاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

وفي مقطع دعائي غير مسبوق، ظهر 13 حاخامًا بارزًا من "الصهيونية الدينية"، بينهم حاخامات من مستوطنات القدس والخليل ونابلس وصفد وكريات شمونة، يحثّون المستوطنين على المشاركة بكثافة في الاقتحام، ما يُشير إلى تصعيد كبير في التحريض الموجه ضد المسجد الأقصى.

وأكد مختصون في شؤون القدس أن هذا النوع من التحريض المصور يمثل خطوة جديدة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين في الاقتحامات، وجذب مجموعات جديدة من أتباع اليمين المتطرف، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى وسلامة المقدسيين.

في غضون ذلك، أدّى مستوطنون يوم السبت رقصات وأغانٍ عبرية استفزازية في شارع الواد بالقدس القديمة، ما تسبب في تعطيل حركة المقدسيين وإرباك حياتهم اليومية، بينما تستعد المدينة لمسيرة الأعلام الاستفزازية المقررة خلال الأيام المقبلة.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة سلسلة اقتحامات واسعة، حيث تجاوز عدد المقتحمين 2,046 مستوطنًا، نفذوا طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للتصدي لهذه المخططات العدوانية من خلال شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لتعزيز صمود المقدسيين وإفشال مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة.