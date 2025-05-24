حماس: استخدام جيش الاحتلال الفلسطينيين دروعاً بشرية، جريمة حرب وانهيار أخلاقي

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بياناً شديد اللهجة، تعليقا على تحقيق صادم لوكالة "أسوشيتد برس"أثبتت فيه قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكدت الحركة أن هذه الممارسات تتم بأوامر مباشرة من قيادات عسكرية عليا، وتشكل جريمة حرب صريحة وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن التحقيق كشف أن الجنود الإسرائيليين يجبرون الفلسطينيين على دخول المباني، تفتيش الأنفاق، والوقوف أمام القوات والمعدات العسكرية أثناء العمليات، في سياسة ممنهجة تعكس انهياراً أخلاقياً مؤسسياً داخل جيش الاحتلال.

وأوضحت حماس أن منظمة "كسر الصمت" قد أكدت انتشار هذه الانتهاكات، وأنها ليست حوادث معزولة، مما يضع الاحتلال في خانة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي يحظرها اتفاق جنيف والمواثيق الدولية.

ودعت الحركة المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، وكل مؤسساتها، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، محذرة من استمرار الصمت الذي يغطي على جرائم الاحتلال