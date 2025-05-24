المكتب الإعلامي: مجزرة عائلة النجار جريمة حرب وإبادة جماعية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي إن مجزرة الاحتلال بحق عائلة النجار في خان يونس تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وتكشف عقلية الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن القصف الوحشي الذي استهدف منزل عائلة النجار في منطقة قيزان النجار أدى إلى استشهاد 9 أطفال أشقاء، حيث تم انتشال جثامين 7 منهم حتى الآن، فيما لا يزال طفلان تحت الأنقاض.

وأضاف المكتب أن والد الأطفال، الدكتور حمدي النجار، وابنه آدم، يرقدان في حالة حرجة بمستشفى ناصر بعد إصابتهما في القصف، بينما كانت الأم، الدكتورة آلاء النجار، على رأس عملها الطبي عندما وصلها الخبر المفجع.

وأكد البيان أن هذه الجريمة تعد نموذجًا صارخًا لجرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، محملًا الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن هذه المجازر. وطالب المكتب المؤسسات الدولية والمحاكم الحقوقية بالتحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف استهدافه الممنهج للأطفال والمدنيين في قطاع غزة.