لجنة المتابعة: خطة "غزة الإنسانية" انتهاك صارخ للقانون الدولي وإعادة لعصور الاستعباد

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في تصريح صحفي الخطة الأمريكية التي أعلن عنها الاحتلال تحت مسمى "غزة الإنسانية"، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ووسيلة لإعادة إنتاج عصور الاستعباد.

وأشارت اللجنة إلى أن الخطة تهدف لإجبار سكان شمال قطاع غزة على الإخلاء عبر منع وصول الطعام والمساعدات، وهو ما يمثل اعتداءً مباشرًا على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها مواثيق الأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة رفضها القاطع لهذه الخطة التي وصفتها بأنها تهدف لتسهيل احتلال شمال غزة وتدميره بالكامل. كما أشادت بمواقف المؤسسات الدولية والمحلية التي عارضت هذا المخطط، ودعت إلى حماية دور المنظمات الأممية، وعلى رأسها "الأونروا"، وضمان نزاهة عملها الإغاثي.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان وإنهاء حرب الإبادة، مؤكدة أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومنع استغلال جوعه لتحقيق أهداف استعمارية هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الإنسانية.