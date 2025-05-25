كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد قوات الاحتلال شرق خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تنفيذ عملية مركبة استهدفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحصن داخل أحد المنازل شرق بلدة القرارة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح الثلاثاء 20 مايو 2025.

وأوضحت الكتائب أن مجاهديها تمكنوا من تفجير المنزل بعدد من العبوات شديدة الانفجار، ما أدى إلى انهياره بالكامل على الجنود المتحصنين داخله، موقعة بين صفوفهم قتلى وجرحى.

وأضاف البيان أن المجاهدين فجروا عين نفق في عدد من الجنود الذين وصلوا إلى الموقع عقب التفجير، واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، قبل أن يتم رصد هبوط طائرات مروحية لإخلاء الإصابات.

تأتي هذه العملية في إطار الرد المستمر على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، حيث أكدت كتائب القسام التزامها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.