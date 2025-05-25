تعليق حركة الملاحة في مطار بن غوريون بسبب صاروخ أُطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس المحتلة وعدد من المناطق الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي، حيث توقفت الرحلات الجوية لفترة مؤقتة، ما أدى إلى بقاء عدد من الطائرات عالقة في الأجواء.

وأضافت التقارير أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض الصاروخ قبل أن يصل إلى أهدافه. وتواصلت حالة التوتر في المناطق المتأثرة، وسط استنفار أمني وجوي في أنحاء البلاد.

هذا التصعيد يأتي في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ حتى اللحظة.