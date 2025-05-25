وزارة الصحة: 22 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 22 فلسطينيًا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 15 شهيدًا في المناطق الوسطى والجنوبية.

وأشارت الوزارة إلى أن القصف العنيف أسفر أيضًا عن وقوع عشرات الإصابات بجروح متفاوتة، بعضها خطير، في ظل استمرار استهداف منازل المواطنين والبنية التحتية بشكل مكثف.

وتشهد غزة تصعيدًا كبيرًا في العدوان الإسرائيلي، حيث تواصل طائرات الاحتلال قصفها للمدنيين في مختلف أنحاء القطاع، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في الخدمات الطبية والإغاثية.

وزارة الصحة دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف هذا العدوان المتواصل، وحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.