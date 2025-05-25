منتدى دولي للرسالة: الشركة الأمريكية وهمية وملاحقة قانونية لها

كشف رئيس منتدى العدالة الدولي ضد الإبادة الجماعية المستشار أشرف نصر الله؛ عن إجراءات قانونية تقوم بها مؤسسات قانونية وحقوقية دولية في جنيف؛ لملاحقة الشركة الأمريكية المسماة بـ"إغاثة غزة".

وأوضح نصر الله لـ"الرسالة نت"، أن الشركة هي إسرائيلية بغطاء أمريكي؛ وتم تسجيلها قبل فترة وجيزة في سويسرا؛ على يد محام سويسري؛ تولى تسجيل الشركة؛ ثم انسحب فورا وألغى تسجيل الشركة.

وذكر أن هناك قضية مرفوعة أمام القضاء السويسري؛ للنظر في مشروعية وقانونية الشركة؛ بعدما خالفت واحدة من قواعد التسجيل التي تشترط وجود شخصية سويسرية في إدارة الشركة.

وبين أنّ الشركة هي وجه من أوجه الخداع الإسرائيلي؛ ولا يوجد لديها نشاط قديم؛ وهي شركة وهمية إسرائيلية؛ بغرض تولي مهام إدارة هندسة التجويع في القطاع؛ وتوظيف الطعام والغذاء مقابل التهجير والإبادة وتحقيق عمليات وأغراض عسكرية إسرائيلية.

وأضاف: ""الهدف الإسرائيلي تضليل المجتمع الدولي بتوزيع المساعدات؛ فيما يخفي خلفها مقت ودهاء في إطالة أمد التجويع؛ وتحقيق القتل لأكبر قدر من الأطفال والنساء والمدنيين في القطاع".

ودعا المجتمع الدولي لليقظة والانتباه من خطورة هذه المؤسسات؛ والحذر من خطورة الالتفاف على منظومة القطاع الإنساني الدولي العاملة في القطاع؛ والتي لديها باع طويل في تقديم المساعدات؛ كمنظمات الأمم المتحدة والأونروا؛ والمنظمات الدولية الأخرى.

وشددّ على خطورة الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع؛ نحن أمام كارثة محققة ونحتاج لقرارات صارمة تجاه حسم الأوضاع في القطاع؛ وإدخال المساعدات.