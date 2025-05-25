"حماس" تثمن دور اليمن في إسناد قطاع غزة

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مواصلة القوات اليمنية المسلحة وجماعة "أنصار الله"، عمليات الإسناد التي تنفذها تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي تابعته "الرسالة نت"، نُبل مواقف الشعب اليمني، الذي لم تُثنه المسافات عن التضامن مع فلسطين، ومع أهالي قطاع غزَّة.

ودعت جميع مكوّنات الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد حراكهم وفعالياتهم؛ لوقف حرب الإبادة المتواصلة في غزة.

وطالبت حركة "حماس" بتقديم كلّ أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني على أرضه، حتى ينال حريته بزوال الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن قد أكدت دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددةً أنه موقف ديني ومبدئي ثابت لا تراجع عنه، بينما تواصل استمرار عمليات الإسناد لقطاع غزة مهما كانت التبعات.

وعلى مدار البيانات السابقة للقوات اليمنية، جددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها لأبناء الأمة الإسلامية إلى التحرك الجاد لوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.